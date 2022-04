Roma, le palle inattive sono da record: 22 gol come Liverpool e Bayern

I giallorossi dominano in Europa per reti realizzate da palla ferma. Solo due squadre riescono a tenere il passo della squadra di Mourinho

L'arma delle palle inattive, sta diventando sempre più preziosa per la Roma di Josè Mourinho. Con il gol nel finale del match contro la Salernitana di Smalling, i giallorossi salgono a quota 22 gol stagionali realizzati da palla ferma staccando così il Napoli fermo a quota 21 (17 da corner/punizione e 5 rigori). Solo Liverpool e Bayern Monaco tengono il passo della formazione di Mourinho che si mette alle spalle squadre come Manchester City, Inter e Chelsea. Se si prende in considerazione il peso di queste reti rispetto al totale realizzato in campionato, i giallorossi sono secondi in Europa dietro solo al Friburgo. I gol da palla inattiva incidono per il 41.5% delle reti totali dei giallorossi in Serie A, mentre quelli della squadra tedesca sono il 45.6%. La Roma vanta due specialisti d'eccezione ovvero Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout. Il capitano giallorosso ha realizzato fin qui 3 gol su punizione diretta (contro il Cagliari, Juventus e Lazio) ed è insieme a Biraghi, il primatista in campionato. Primatista lo è anche Veretout: il francese nonostante abbia perso posizioni nelle gerarchie di Mourinho, contro la Salernitana ha realizzato il sesto assist da fermo in campionato, gli stessi forniti dall'interista Calhanoglu.