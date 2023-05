Roma, le info per i tifosi che saranno all’Olimpico: presente anche Marco Conidi

Roma e i tifosi si preparano per la finale di questa sera riempiendo ancora una volta l'Olimpico per l'ennesimo sold-out della stagione. L'unica differenza è che i giocatori non saranno in campo, ma a Budapest dove affronteranno il Siviglia. I sostenitori giallorossi che sederanno sugli spalti avranno la possibilità di seguire il match grazie ai maxischermi posizionati sulla pista di atletica. Gli account ufficiali della Roma rendono note alcune informazioni per i tifosi che tra poche ore si recheranno presso lo stadio. Innanzitutto, nel prepartita vi sarà un grande intrattenimento, reso speciale dalla presenza di un'ospite d'eccezione: Marco Conidi, che probabilmente aprirà le danze cantando il suo inno "Mai sola mai". L'ingresso sarà consentito a partire dalle ore 18:30, ma non sarà possibile accedere all'impianto dall'ingresso di Viale delle Olimpiadi. Nel prepartita sono previste clip, musica, notizie e immagini da Budapest. Anche per questo sarà bene presentarsi in anticipo allo stadio.Inoltre, il club si raccomanda con i tifosi sul deflusso regolare al termine della partita, per evitare di danneggiare il campo in vista dei prossimi impegni casalinghi della Roma contro lo Spezia.