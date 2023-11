Roma, le indiscrezioni sulla maglia away 2024/25: è argentata e ha le fiamme

Prime indiscrezioni sulla maglia della prossima stagione 2024/25. Si chiama 'Flames' ed è stata pubblicata dal portale specializzato 'Footyheadlines.com', che l'ha realizzata basandosi anche sulla bozza diffusa da 'Al Circo Massimo'. Un cambio di rotta importante per quella che dovrebbe o potrebbe essere la divisa da trasferta del prossimo anno, un design molto particolare: in prevalenza lo sfondo è bianco argentato, con accenni rossi e arancioni fluo. Lo stemma è ancora il Lupetto di Gratton, con neon arancioni su sfondo rosso. Così come rosso è anche il logo Adidas. La divisa da trasferta sarebbe con un collo a 'V' con orlo slim ed è arancione fluo, lo stesso colore delle tre strisce sulle spalle. A rubare ovviamente l'occhio però è il motivo sulla maglia che le dà appunto il nome: le fiamme che si ispirano ai graffiti di strada e ricordano appunto il mondo della street art. La divisa away 2024/25 dovrebbe essere lanciata a giugno o luglio 2024. Lo sponsor è Riyadh Air.