Chiusa la stagione al quarto posto, la Roma è già al lavoro in vista della prossima annata, non solo sul mercato. Il club giallorosso sta infatti definendo anche le maglie per la stagione che accompagnerà la squadra verso il centenario. Il sito specializzato FootyHeadlines ha pubblicato sui propri canali social un’anticipazione di quella che dovrebbe essere la nuova maglia da trasferta. La base sarà color “Ecru”, una tonalità neutra simile a quella del cotone naturale, molto vicina al beige chiaro. Al centro della divisa dovrebbero comparire due strisce orizzontali, una gialla e una rossa, con uno stemma retrò (quello utilizzato dal club nella seconda metà degli anni Quaranta). Sotto le strisce troverà spazio lo sponsor Eurobet, mentre nella parte superiore sarà presente il logo Adidas con il trifoglio, scelto per accentuare ulteriormente l’anima vintage della maglia.

𝑨𝑺 𝑹𝒐𝒎𝒂 𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑲𝒊𝒕 𝑳𝒆𝒂𝒌𝒆𝒅 - 𝟔 𝑵𝒆𝒘 𝑷𝒊𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔



Footy Headlines can now leak 5 new pictures of the Adidas AS Roma 26-27 away kit. Although it is a fake, the design is identical to the real one.



The kiy features an 'Ecru' base with a red and… pic.twitter.com/bdmq0ROw9O — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 2, 2026