All'inizio della prossima stagione manca ancora molto ma sul web circolano già le prime anticipazioni delle maglie da gara

Redazione
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La parabola di Soulé: da leader a sacrificabile

Chiusa la stagione al quarto posto, la Roma è già al lavoro in vista della prossima annata, non solo sul mercato. Il club giallorosso sta infatti definendo anche le maglie per la stagione che accompagnerà la squadra verso il centenario. Il sito specializzato FootyHeadlines ha pubblicato sui propri canali social un’anticipazione di quella che dovrebbe essere la nuova maglia da trasferta. La base sarà color “Ecru”, una tonalità neutra simile a quella del cotone naturale, molto vicina al beige chiaro. Al centro della divisa dovrebbero comparire due strisce orizzontali, una gialla e una rossa, con uno stemma retrò (quello utilizzato dal club nella seconda metà degli anni Quaranta). Sotto le strisce troverà spazio lo sponsor Eurobet, mentre nella parte superiore sarà presente il logo Adidas con il trifoglio, scelto per accentuare ulteriormente l’anima vintage della maglia.

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