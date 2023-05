Roma, le anticipazioni sulle maglie Adidas da allenamento 2023/24: c’è il lupetto

Arrivano nuove anticipazioni sui kit della Roma per la prossima stagione. Sul portale specializzato 'Footyheadlines', infatti, compaiono le prime immagini della divisa di allenamento giallorossa per il 2023/24. La maglia è ovviamente targata da Adidas, il nuovo sponsor tecnico a partire dall'estate, quando saranno ufficializzate e lanciate appunto le divise. Questa da training è nera con le maniche rosse e le tre strisce caratteristiche della casa tedesca in arancio. Lo stesso vale per i loghi sul corpo: quello di Adidas, il ritorno del lupetto come sarà sul kit da gara ufficiale e il main sponsor Toyota. Anche se quest'ultimo è ovviamente ipotetico, in quanto non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Digitalbits. Un modello uguale agli altri club Elite di Adidas.