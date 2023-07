Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta 23/24: torna lo stemma del club

Neanche il tempo di gustarsi la nuova maglia home della stagione 2023/24, uscita proprio oggi e già a ruba negli store ufficiali giallorossi, che spuntano le indiscrezioni per la divisa da trasferta. Secondo il portale specializzato 'Footyheadlines', saranno presentate intorno al 20 luglio e avranno una sorta di total white, anche se un po' sporco. Su tutta la maglia infatti ci sono delle trame che rappresentano il motivo di un antico pavimento a mosaico all'interno del quale si incastonano le varie scritte ASR. Gli inserti sono in nero, a partire dalle strisce sulle spalle in perfetto stile Adidas. Poi lo stemma della casa tedesca da una parte e quello ufficiale della Roma, che quindi riprenderebbe il suo posto rispetto alla maglia home col lupetto di Gratton. A diffonderle per primo è stato l'account Cabby's Collection, poi appunto rilanciato dal portale specializzato 'Footyheadlines'.