Roma, le anticipazioni sulla maglia Adidas 2024/25: c’è la Lupa e il rosso scuro

Il nuovo anno è ormai alle porte e nonostante la stagione calcistica sia iniziata da pochi mesi, c'è chi si proietta già al prossimo futuro. È il caso di Adidas che è a lavoro per le nuove maglie della Roma nella stagione 2024/25 . Secondo le prime indiscrezioni di Footy Headlines, la divisa dovrebbe prevedere un ritorno ad un rosso più scuro a quello di quest'anno, un colore "Burgundy" che si è visto spesso sulle casacche dei giocatori della Roma, accompagnato dall'arancione. Un'altra novità importante dovrebbe essere quella che prevede la presenza della Lupa capitolina , storico simbolo del club e ora visibile solamente sulla seconda divisa bianca. Riconfermato lo spazio dedicato al lupetto di Gratton che tanto ha fatto innamorare i tifosi quest'anno.

