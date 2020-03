Roma, le anticipazioni sulla maglia home 2020/21: domina il rosso con strisce gialle e arancioni – FOTO

La Serie A è ferma, non è ancora dato sapere se e soprattutto quando il campionato verrà portata a termine. Intanto arrivano altre indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la maglia da gioco della Roma nella prossima stagione 2020/21. Il sito specializzato ‘Footyheadlines’ ha rivelato i dettagli della divisa ‘Home’ , che si ispira a quella della stagione ’79/’80. La maglia presenta come base il rosso porpora, sul quale si innestano strisce orizzontali gialle, arancioni e di un’altra tonalità di rosso sul petto. Da una parte lo stemma della Roma, dall’altra il baffo della Nike in giallo. Su spalle e colletto, invece, domina il bordeaux mentre lo sponsor della ‘Qatar Airways’ (in bianco) appare proprio sotto le strisce. La divisa casalinga del club giallorosso, si legge sul portale, potrebbe essere svelata a maggio.