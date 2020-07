Roma, le anticipazioni del kit da trasferta per la stagione 20-21 – FOTO

Continuano a uscire sul web le indiscrezioni riguardanti le maglie della Roma per la prossima stagione. Stavolta è il sito specializzato footyheadlines.com a svelare colori, temi e dettagli per il kit da trasferta, che vedrà la predominanza del tono bianco avorio pallido. Sia sulla maglietta sia sul pantaloncino dovrebbe esserci il famoso lupetto di Gratton, un dettaglio che da sempre incontra il favore di tutta la tifoseria romanista. Il lupetto sarà ‘in negativo’ rispetto al colore predominante, rosso scuro sulla maglia chiara, bianco invece sul pantaloncino dalla tonalità rossa. Il kit dovrebbe essere completato dal calzettone con la stessa colorazione in bianco avorio pallido della maglietta.