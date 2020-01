Roma-Lazio, Zaniolo in panchina a sostegno della squadra

L’infortunio rimediato contro la Juventus non lo ha tenuto lontano dal campo da gioco: secondo quanto riporta Sky Sport, Zaniolo segue il derby della Capitale dalla panchina per sostenere gli undici compagni scesi in campo contro la Lazio. In settimana sono state tante le provocazioni da parte dei tifosi biancocelesti che hanno avuto come bersaglio il talento giallorosso. A termine della rifinitura di ieri i supporters giallorossi hanno chiesto alla squadra di vincere per lui.