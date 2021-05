Roma-Lazio, Zaniolo in clima derby: pubblica sui social un tunnel a Radu – FOTO

Il numero 22 giallorosso guarderà la gara dalla tribuna, ma ha voluto ricordare una stracittadina in particolare

Il derby non sarà mai una partita qualsiasi, né per i tifosi né per i calciatori. Nonostante la posizione sfavorevole della Roma in classifica, che lotta per chiudere al 7° posto, la stracittadina ha un sapore diverso. Lo sa anche Zaniolo, che guarderà la gara dalla tribuna. Il numero 22 giallorosso ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae fare un tunnel a Radu nel derby, sperando che stasera i suoi compagni potranno regalare ai tifosi una gioia prima che si concluda il campionato. I romanisti non saranno allo stadio fisicamente, ma lo faranno tramite una coreografia alla quale hanno aderito personalmente acquistando un posto e una maglia per l'occasione.