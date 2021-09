Lazio-Roma, Zalewski presente in panchina. Ancora tribuna per Villar

Spettava al ragazzo decidere se partecipare o meno alla stracittadina dopo la perdita del padre avvenuta pochi giorni fa

In conferenza stampa Mourinho ha comunicato che la presenza di Zalewski nel derby sarebbe dipesa dalla decisione del ragazzo stesso. Il numero 52 giallorosso, nonostante il grave lutto dovuto alla perdita del padre, ha deciso di non mancare ad un evento così importante ed è regolarmente presente insieme al gruppo. Si accomoderà in panchina e sarà a disposizione dello Special One. Grande dimostrazione di attaccamento alla maglia di Nicola Zalewski che ha voluto essere con la Roma al di là di tutto. Non sarà della partita invece Villar che si posizionerà in tribuna per la seconda volta consecutiva, a bordocampo insieme al gruppo c'è Bove.