Roma-Lazio, un jolly nella manica: Zaniolo potrebbe partire dalla panchina

Come alla Spezia, quando entrando dalla panchina è risultato determinante. Nicolò potrebbe essere l'arma segreta del derby

Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini: il capitano ci sarà, e quasi sicuramente dal primo minuto. Chi rischia invece di saltare il match contro la Lazio, è Nicolò Zaniolo, reduce da tre partite storte e dai fischi dell'Olimpico dopo il cambio contro il Vitesse.Mourinho quindi potrebbe aver parlato con il giocatore, come scrive La Repubblica, spiegandogli che è pronto a tenersi un jolly nella manica, lasciandolo inizialmente fuori per poi scatenarlo nella seconda parte della partita. Come alla Spezia, quando entrando dalla panchina è risultato determinante. Lo Special One dovrà infatti, dosare le energie, visto che la Lazio ha potuto riposarsi mentre i suoi arrivano dal gravoso impegno di Conference League.