Roma-Lazio, tifoso speciale all’Olimpico: Blanco immortalato sotto la Sud

Clima caldissimo all'Olimpico per un derby che può essere un crocevia per entrambe le squadre. La Roma vuole vincere dopo il pari esterno a Lecce e la Lazio vuole dare continuità alla vittoria in campionato contro la Juventus. Per l'occasione sono tanti gli ospiti di spessore venuti allo stadio per assistere alla super sfida del weekend: tra questi c'è il noto cantante Blanco, tifosissimo giallorosso, che prima del match è stato immortalato sotto la Curva Sud, con indosso la speciale maglia che i giocatori capitolini vestiranno in campo tra qualche minuto.