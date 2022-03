Roma-Lazio, Tare: “Il derby non si gioca, si vince”

Il ds biancoceleste ha parlato ai microfoni di Dazn

Questo derby cosa rappresenta? "È una partita che non si gioca ma si vince. Vuol dire tanto per la classifica e per quanto abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo avuto modo di prepararlo al meglio e siamo concentrati".

La crescita è evidente, cosa manca per ridurre il gap? "Secondo me non manca tanto. Abbiamo fatto una scelta a inizio anno e lo abbiamo spiegato che serviva tempo. Il tempo è arrivato con un po' di ritardo ma si vede la mano del mister e che la squadra ha assimilato le sue idee. Purtroppo in classifica siamo distaccati dai top quattro ma a livello del gioco sapevamo che ci sarebbero stati problemi. Ora dobbiamo cercare di giocare una partita alla volta e poi tireremo le somme. Questa squadra ha una grande prospettiva".