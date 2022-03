Roma-Lazio, Tacchinardi: “Vincere il derby può svoltare la stagione”

L'ex centrocampista della Juve: "Per ora Mourinho e Sarri hanno fatto stagioni sufficienti, una vittoria nel derby può significare una svolta"

Giorno di vigilia del derby, importante per la supremazia cittadina ma anche e soprattutto per la classifica e l'obiettivo Europa League, quando ormai le partite a disposizione sono poche. Dello scontro Roma-Lazio ha parlato anche Alessio Tacchinardi:"Il derby può svoltare la stagione di una delle due. Per me le due stagioni degli allenatori per ora sono due stagioni sufficienti e con la vittoria magari del derby e un'inerzia finale diversa, il percorso può avere una svolta", ha detto l'ex centrocampista della Juventus a 'TMW Radio'. "Per quanto riguarda Sarri io l’ho visto lavorare e secondo me è un allenatore 'da settimana', solo così può insegnare bene il suo credo", chiude Tacchinardi.