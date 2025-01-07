La Roma si è portata a casa il derby contro la Lazio grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers. E il risultato non è andato giù a diversi giocatori della Lazio come testimonia il clima di nervosismo alla fine della gara. Tra i tanti episodi controversi c'è stato anche un battibecco tra Mattia Zaccagni e l'arbitro Pairetto. A spiegare la dinamica è stato, nel corso di Pressing, Graziano Cesari che ha posto l'attenzione su un faccia a faccia tra l'arbitro dell'incontro e il capitano della Lazio: "Pairetto gli dice “Mi stai dando fastidio”. La risposta di Zaccagni è secca “Anche tu a me dai fastidio”. Una risposta eccessiva, secondo Cesari. "Qui c’è qualcosa che non funziona, qualche cosa che manca in questa situazione - ha commentato l'ex arbitro -. Se ti rivolgi a un calciatore in questo modo tutti gli altri intorno in qualche modo si sentono anche legittimati a risponderti in quel modo".