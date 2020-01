Roma-Lazio, Rizzitelli show sotto la curva: “Novanta minuti posso farli” – VIDEO

Momento indimenticabile per Ruggero Rizzitelli. L’ex giocatore della Roma, entrato in campo per salutare i tifosi prima del derby, si è presentato visibilmente emozionato mentre correva sulla pista d’atletica dell’Olimpico sventolando la sciarpa giallorosso e caricando i tifosi. Un immagine fantastica che testimonia tutta la vicinanza dell’attuale opinionista di Roma Tv nei confronti del popolo che lo ha sempre amato. Ai microfoni dell’emittente televisiva, Rizzitelli ha dichiarato: “Questa è la Roma. 90 minuti posso farli. Se mi passa sopra un treno in questo momento non mi fa niente”.