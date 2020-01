Roma-Lazio, pronta la coreografia della Curva Sud: “Ora serve l’aiuto di tutti”

Il derby capitolino attira da sempre grande attenzione non solo per quello che succede in campo. La sfida tra Roma e Lazio si sposta puntualmente anche sugli spalti, tra coreografie e striscioni. Il match è fondamentale per i giallorossi e il popolo romanista sta facendo sentire il suo calore alla squadra. Per stasera è pronta anche la coreografia della Curva Sud, che ha diramato una nota con le indicazioni utili: “Ci siamo! È tutto pronto. Ora serve solo l’aiuto di tutti! Fate ció che vi verrà chiesto dai ragazzi dei gruppi! Quando entrerete troverete del materiale al vostro posto: non lo spostate e non lo esponete! Il segnale per aprire tutto verrà dato come al solito dal bandierone in basso al centro Curva. Da 5 minuti prima dell’entrata in campo non alzate stendardi personali e bandiere e non accendete fumogeni! Con l’aiuto di tutti sará tutto più semplice! AVANTI CURVA SUD! AVANTI ROMANISTI!”