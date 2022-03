Roma-Lazio, problemi con l’app “Il mio posto”: tutto risolto

Tanta la preoccupazione da parte di tutte quelle persone che all'ultimo minuto stanno cercando di fare il cambio nominativo sul biglietto

L'ambiente è caldo già da giorni in vista del derby, ma come se non bastasse a preoccupare i tifosi, questa mattina l'applicazione della Roma "Il mio posto" ha dato alcuni problemi. I social sono impazziti, con le tantissime richieste al club di sistemare il problema che non permette di aprire l'app. Tutto questo aveva comportato tantissima agitazione per l'accesso all'Olimpico. Difatti, nelle ultime partite l'entrata allo stadio ha causato malcontento da parte degli spettatori per alcuni malfunzionamenti ai tornelli d'ingresso. Non solo questo, ma erano in allarme anche tutte quelle persone che all'ultimo minuto stavano cercando di fare il cambio nominativo sul biglietto. Al momento la situazione è stata risolta, grazie ad un intervento sul bug che stava creando difficoltà nell'accesso.