Roma-Lazio, problema al dito per Mirante: provino decisivo, favorito Fuzato

L'ex Bologna non è al meglio: pronto il brasiliano dal 1'

Contro la Lazio potrebbe toccare nuovamente al terzo portiere Daniel Fuzato. Il brasiliano, già in campo contro Sampdoria, Crotone e Inter, dovrebbe essere schierato titolare pure nel derby, viste le condizioni non perfette di Antonio Mirante. L'ex Bologna, infatti, non è al meglio a causa di un problema al dito e stamattina, come riporta "La Gazzetta dello Sport", sosterrà un provino: difficile però che Fonseca decida di rischiarlo. Per la panchina, oltre al quarto portiere Farelli, in preallarme c'è pure il giovane Boer, che ieri ha saltato la gara della Primavera contro il Torino.