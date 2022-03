Roma-Lazio, Pinto: “Vogliamo dedicare le vittorie ai tifosi”

Il general manager giallorosso parla ai microfoni di Dazn prima del derby

Avete scelto Mourinho per la capacità di creare empatia? "Il mister è genuino e il rapporto tra lui e i tifosi è bello per questo. Dal primo giorno i tifosi sono accanto alla squadra e ci aspettiamo che continui così fino alla fine. Ci caricano e noi vogliamo dargli le vittorie".

Su Pedro. "Mi conoscete, non mi nascondo dalle mie scelte. Oggi è il derby e non è il momento di raccontare quello che è successo".

A Roma si percepisce l'attesa, è più importante vincere oggi o arrivare davanti alla Lazio in classifica? "Se diventerò giornalista e chiederò se preferivi vincere una partita o arrivare in Champions mi avresti detto che sarebbe stata una domanda scomoda. Il derby è sempre speciale. Con onestà dobbiamo guardare partita per partita. Oggi conta portare a casa i tre punti per la classifica".