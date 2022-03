Roma-Lazio, Pellegrini e Immobile domani in Campidoglio per un’iniziativa di pace

Protagonista dell'evento anche il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri

Il derby di Roma si avvicina a grandi falcate. Da sempre delle partite più intense con un elevato carico di tensione che però dovrà rimanere all'interno del rettangolo verde, soprattutto in questo periodo di conflitto. Per ribadire questo concetto, Pellegrini e Immobile, i capitani delle due compagini, domani alle 11 incontreranno il sindaco della Capitale Gualtieri nei Musei Capitolini per presentare un'iniziativa simbolica di pace in vista della stracittadina che avrà inizio domenica alle 18.