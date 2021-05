Roma-Lazio, nostalgia derby per Nainggolan: “Che ricordi”

Il belga ha commentato il post su Instagram della Roma con i protagonisti degli ultimi derby

Domani Roma-Lazio sarà l'ultimo grande appuntamento della stagione per la squadra di Fonseca. Il tecnico portoghese ha l'occasione per vincere il suo primo derby al quarto tentativo, per lasciare anche con una sensazione positiva. Intanto il club giallorosso anche sui social ha caricato l'ambiente, in particolare con un post che racchiude le esultanze dei protagonisti delle ultime stracittadine. Tra questi anche Strootman e Nainggolan, che hanno repostato su Instagram il collage suggestivo. Dall'olandese sono arrivate due emoticon, dal belga invece un commento un po' nostalgico: "Che ricordi".