Roma-Lazio, Mourinho parla in conferenza sabato 19 alle 19:30

Lo Special One parlerà del derby dalla sala stampa del Centro sportivo Fulvio Bernardini

L'attesa per il derby contro la Lazio sta per finire. Domenica alle 18, la Roma affronterà gli uomini di Maurizio Sarri e proverà a rubarle il quinto posto, aggiudicandosi anche la supremazia della città. Oggi c'è stato l'incontro tra le due società e il sindaco Roberto Gualtieri, mentre domani sarà il turno della conferenza stampa di José Mourinho. Appuntamento alle 19:30 direttamente nella sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini per raccontare le ultime sulla stracittadina.