Roma-Lazio, Mancini esulta e Lukaku si vendica: ‘pizza’ in testa sotto la Sud

Gianluca Mancini ha deciso il derby con un suo gol e mentre esultava sotto la Curva Sud Romelu Lukaku è corso dietro di lui per prendersi la meritata 'vendetta'. Big Rom è andato dal numero 23 e lo ha colpito con uno schiaffo in testa. Una simpatica rivalsa per il belga che in occasione di ogni suo gol viene preso a 'pizze' dal difensore centrale che non risparmia mai nessuno quando si tratta di esultare. Lukaku ne ha approfittato e si è vendicato nel giorno della stracittadina.