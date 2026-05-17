Mancano meno di due ore all’inizio del derby. I tifosi stanno già entrando allo stadio e alcuni iniziano a dare spettacolo anche all’esterno dell’impianto. Cominciano ad arrivare i primi striscioni di sfottò nei confronti della Lazio e del presidente Lotito. Ore 11.58 - Due lupi affamati e non solo: ecco la coreografia della Curva Sud. Ore 11.53 - "Romani sumus filii lupae capitolinae", si legge nella coreografia srotolata dalla Tribuna Tevere. Ore 11.15 - Arriva lo sfottò anche per Tavares: "Nuno su mille... non ce la fa". Il riferimento è al doppio errore del portoghese: quello del derby d'andata e quello in finale di Coppa Italia, entrambi pesanti e decisivi per le sorti del match. Ore 10.55 - Sono uscite le formazioni ufficiali. Non ci sarà Manu Koné, nemmeno in panchina. A sorpresa, out anche Pellegrini. Ore 10.40 - Tra cori e fumogeni, è arrivato anche il pullman giallorosso. Ore 10.32 - Non poteva mancare lo striscione nei confronti di Marusic: "Colpi di testa da fa 'ncanta'... Marusic, la porta è quella là!. Il terzino montenegrino è stato bersagliato ironicamente dopo l'autogol che ha dato il via alla vittoria dell'Inter contro la Lazio in finale di Coppa Italia.

Ore 10.25 - L'attesa cresce: manca sempre meno all'inizio della partita.

Ore 10.20 - I tifosi giallorossi stanno dando spettacolo fuori lo stadio. L'ambiente è più caldo che mai. I primi striscioni sono contro Lotito e contro la tifoseria laziale

Ore 10.15 - Siamo Live dall'Olimpico, dove tra poco avrà inizio il Derby di Roma. Intanto, i cancelli dello stadio sono già stati aperti: parte della tifoseria è iniziata ad entrare. Mentre fuori, si sta iniziando a scaldare l'ambiente, a suon di cori e striscioni sfottò