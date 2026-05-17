Domenica di derby in casa Roma. I giallorossi sono pronti a un appuntamento che può valere un’intera stagione. La squadra di Gasperini arriva all’Olimpico dopo la vittoria in rimonta contro il Parma, un successo che ha rilanciato concretamente le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. In vista della sfida contro la Lazio, il tecnico piemontese sembra avere pochi dubbi di formazione. L’unico vero interrogativo riguarda Manu Koné: il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare ed è ancora in dubbio per il derby. Paulo Dybala, invece, dovrebbe partire dal primo minuto. Alle spalle di Malen agirà con ogni probabilità Pisilli, favorito su Soulé, che dovrebbe iniziare il match dalla panchina.

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LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Cristante; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui Wesley; Dybala, Cristante; Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pellegrini, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Cristante; Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen