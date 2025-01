Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani: Pisilli in vantaggio su El Shaarawy

Il nuovo anno giallorosso parte con un solo obiettivo: vincere il derby per dare continuità a risultati e prestazioni. Stasera alle 20:45 Ranieri giocherà il suo quinto derby da allenatore della Roma e per ritrovare la vittoria in campionato si affiderà ai soliti: difesa a 3 formata da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni confermata la coppia Saelemaekers-Angelino, mentre a centrocampo ci sono Paredes e Koné insieme a Niccolò Pisilli in vantaggio su El Shaarawy. Davanti di nuovo il tandem offensivo con Dovbyk e Dybala (l'argentino va a caccia del primo gol contro la Lazio in un derby dopo l'assist dello scorso anno).