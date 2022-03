Roma-Lazio, le pagelle dei quotidiani: super Abraham, muro Smalling

Tutti voti positivi nei giallorossi. Mourinho da 8, bene Zalewski

La Roma vince il derby 3-0, grazie alla doppietta di Abraham e lo splendido gol su punzione di capitan Pellegrini. Prova positiva per tutti i giocatori in campo. L'attaccante inglese è il migliore in campo, bene anche Oliveira e Cristante a centrocampo. Prestazione da top player per il giovane Zalewski.