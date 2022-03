Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Mourinho senza Zaniolo, c’è Pellegrini

Sciolte le ultime riserve a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby della Capitale. Sarri punta su Hysaj

Manca pochissimo al fischio d'inizio del derby della Capitale tra Roma e Lazio. Una sfida con vista quarto posto tra le formazioni di José Mourinho e Maurizio Sarri che hanno deciso gli undici che partiranno titolari nella stracittadina. Nicolò Zaniolo entrerà a gara in corso, al suo posto Oliveira. Per quanto riguarda i biancocelesti, Manuel Lazzari non partirà ancora dal primo minuto, al suo posto: Elseid Hysaj.