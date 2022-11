Roma-Lazio, le formazioni ufficiali di Mourinho e Sarri

Tutto pronto per il derby della capitale che tra poco andrà in scena allo stadio Olimpico. Mourinho ha sciolto gli ultimi dubbi. Spazio a Camara con Matic che finisce in panchina. In attacco Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. Difesa a tre confermata con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle fasce Zalewski e Karsdorp.