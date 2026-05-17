Ci siamo. Mancano pochi minuti all'inizio del derby. La Roma ha l'obbligo di vincere: un pareggio o una sconfitta, potrebbe compromettere quasi definitivamente la qualificazione in Champions. La Lazio, in emergenza e senza obiettivi, giocherà con orgoglio e per rovinare il percorso della squadra di Gasperini. Ora, però, parola al campo. Ecco le formazioni ufficiali.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.Gollini, De Marzi, Tsimikas, Rensch, Angeliño, Dovbyk, Ghilardi, Ziolkowski, Vaz, Soulé, El Shaarawy.Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Cataldi, Maldini, Belahyane, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Sarri.