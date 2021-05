Roma-Lazio, le formazioni ufficiali di Fonseca e Inzaghi

Le due squadre dovranno far fronte ad alcune assenze importanti: tutte le scelte del derby

E' finalmente giorno di derby. Uno dei meno sentiti, però, perché la Roma è fuori da tutti gli obiettivi stagionali e lotta per difendere il 7° posto, che significa qualificazione in Conference League. In attesa di accogliere nella Capitale José Mourinho, futuro allenatore giallorosso, la squadra prova a regalare un'ultima gioia ai tifosi: battersi dignitosamente nel derby e non incappare in figuracce come quelle dell'andata. Fonseca dovrà fare i conti con tante assenze: Pau Lopez, Smalling, Spinazzola, Carles Perez, Diawara e Veretout, così tra i pali vince il ballottaggio Fuzato. Linea a 4 con Karsdorp e Peres sugli esterni e Mancini e Ibanez al centro. Cristante e Darboe a centrocampo, mentre Mkhitaryan, Pellegrini ed El Shaarawy saranno a supporto di Dzeko. Anche la Lazio deve far fronte ad alcuni forfait: Caicedo e Correa all'ultimo momento hanno alzato bandiera bianca, mentre ritrova Milinkovic-Savic con una mascherina protettiva al volto visto l'intervento al setto nasale della scorsa settimana. Scenderà quindi Reina tra i pali, con Marusic, Acerbi e Radu nella difesa a tre. Sulle fasce Lazzari e Lulic, a centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. A fare coppia con Immobile, visto l'infortunio di Correa, ci sarà Muriqi.