La Roma si è dimostrata superiore alla Lazio non solo sul rettangolo verde dell'Olimpico, ma anche sugli spalti. I giallorossi hanno riempito lo stadio per sostenere la squadra di Gasperini in una sfida fondamentale anche in ottica corsa Champions, mentre i biancocelesti hanno deciso di proseguire la protesta contro Lotito anche in occasione della stracittadina lasciato la Curva Nord vuota. Solo uno striscione appeso nel settore riservato ai tifosi laziali: "Dignità e rispetto valgono più di un derby". Mercoledì però, in occasione della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, la Nord era gremita. E allora la Curva Sud, che aveva "sgamato" lo striscione dei tifosi biancocelesti, ha risposto in un modo a dir poco spettacolare: "Ma vale meno di una finale". In Tribuna Tevere e in Sud, inoltre, nel corso della gara è più volte comparso lo striscione "Oggi siete più numerosi del solito" e "Lotito liberali dal Malen". Ironia e sano sfottò, come ogni derby che si rispetti.