Roma-Lazio, la Serie A cambia arbitro: sarà Pairetto a dirigere la gara

Domani sera i giallorossi torneranno in campo in occasione del derby contro la Lazio. La Lega Serie A ha comunicato pochi istanti fa che Marco Guida, inizialmente designato per dirigere il match, sarà sostituito da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Come assistenti, invece, nessun cambio: confermati Alassio e Rossi, mentre Chiffi prenderà il posto di Pairetto come IV uomo. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Pezzuti (AVAR).