Roma-Lazio, la moviola: ammonito Celik, scintille tra Dybala e Guendouzi

Roma-Lazio è da sempre una delle partite più calde dell'intera stagione di Serie A e di conseguenza tra le più difficili da arbitrare vista l'enorme tensione da entrambe le squadre. La seconda stracittadina del 2023/24 è stata affidata a Marco Guida con Di Iorio e Perrotti come assistenti. Sono 30 i precedenti tra la formazione giallorossa e il fischietto di Torre Annunziata con un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte di cui 3 consecutive contro Bologna, Milan e Inter. Al Var c'è Irrati con Maresca come Avar. Fabbri il quarto uomo.

76' - Giallo per Castellanos : intervento in ritardo su Angelino.

68' - Ammonito Celik : pallone vacante su cui arriva Kamada che anticipa il terzino e guadagna la punizione, giallo per il turco che manca l'intervento.

63' - Gol irregolare della Lazio: Guendouzi mette al centro e trova Kamada che scarta Svilar e mette in porta, il giapponese era però in offside.

55' - Giallo per Mancini : dopo il palo clamoroso di El Shaarawy riparte in contropiede la Lazio con Castellanos, steso dal difensore giallorosso che rimedia l'ammonizione

21' - Primo giallo della partita per Vecino : intervento in ritardo dell'uruguaiano ai danni di Llorente, ammonizione inevitabile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.