Ieri le indicazioni, oggi lo spettacolo. La Curva Sud ha messo in scena l’ennesima dimostrazione d’amore di un’intera vita in giallorosso. A pochi minuti dal calcio d’inizio del derby contro la Lazio, i tifosi romanisti hanno dato vita a una coreografia spettacolare che ha coinvolto anche la Tribuna Tevere. "Romani sumus filii lupae capitolinae" - "Siamo romani, figli della lupa capitolina" - è l'enorme striscione esposto nella parte alta della Tribuna Tevere con la Sud che si è riempita di lupi e gladiatori con la scritta SPQR a sovrastare l'incredibile coreografia. Lo show è partito al segnale della Curva Sud, come previsto dal programma diffuso nelle scorse ore. Decisivo il momento dello sventolare della bandiera dedicata ad Antonio De Falchi e del vecchio stemma romanista esposto in Tribuna, che ha dato ufficialmente il via alla coreografia. Il tutto accompagnato da uno sventolio incessante di bandiere giallorosse e bianche. È tutto pronto per il derby.

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