Gasperini lo aveva già anticipato: "La presenza della società è importante". Ryan Friedkin si è goduto il derby all'Olimpico, è arrivato allo stadio con il pullman della squadra e negli spogliatoi ha fatto un discorso a giocatori e allenatore prima dell'inizio del derby. Il vice presidente giallorosso si è complimentato per la stagione e ha chiesto il massimo sforzo per le ultime due. Il primo tassello è stato messo con la vittoria contro la Lazio, ora per la Champions League servono altri tre punti domenica contro il Verona. Ryan rimarrà nella Capitale per discutere i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini. Sarà una settimana cruciale per il futuro della Roma.