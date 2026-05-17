Gasperini non ha diramato la lista dei convocati. Ma con la formazione ufficiale appena rilasciata, sono emerse delle sorprese. E non da poco. Manu Koné, infatti, dopo il fastidio muscolare avuto nella rifinitura di ieri, non si siederà nemmeno in panchina: non è stato convocato dal tecnico piemontese. Un'assenza importante per i giallorossi: al suo posto, c'è El Aynaoui. Fuori anche Venturino. A sorpresa, c’è anche l’esclusione di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso non era in pole per partire titolare, ma la sensazione era che potesse essere a disposizione almeno a gara in corso. Così non sarà: Pellegrini non ha recuperato e non prenderà parte al match. La Roma perde così il suo amuleto in campo. Ma non fuori. Perché, comunque, Lorenzo è a bordocampo a seguire il riscaldamento dei suoi compagni.