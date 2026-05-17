È un clima fantastico quello che si respira all'Olimpico con il match che inizierà tra circa mezz'ora. La Curva Sud si prepara per far partire la coreografia, ma nel frattempo continua a cantare e manifestare il suo grande amore. A prendersi tutto l'affetto della Curva è andato direttamente Julio Sergio. La Roma ha voluto concedere un omaggio emozionante all'ex portiere che è entrato in campo agitando sciarpe di fronte alla tifoseria giallorossa. A gran voce l'urlo della Sud per il brasiliano che è rimasto fortemente legato alla piazza giallorossa. Nei giorni scorsi è stato a Trigoria per dare il suo incitamento alla squadra e salutare vecchi amici, oggi è all'Olimpico per godersi lo spettacolo del derby.