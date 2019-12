Roma-Lazio, info biglietti: da domani alle 12 in vendita i tagliandi per il derby di gennaio

Da domani i tifosi potranno acquistare i biglietti per il prossimo derby. La Roma, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il via alla vendita dei tagliandi per la partita contro la Lazio in programma il 26 gennaio prossimo alle 18. Trentacinque euro il prezzo della Curva Sud, 45 quello dei distinti. All’andata il derby è finito 1-1 con i gol di Kolarov e Luis Alberto. Ecco le indicazioni del club giallorosso.

“L’AS Roma informa che dalle 12:00 di mercoledì 11 dicembre saranno in vendita i biglietti standard per il Derby del 26 gennaio.

La sfida, valida per il 21° turno di Serie A, avrà calcio d’inizio alle ore 18:00.

RIDUZIONI TRIBUNA TEVERE

Under 14 : sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006.

sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006. Junior Club : sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002).

sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002). Pacchetto Famiglia: tariffe speciali dedicate alle famiglie. Sconto del 30% per l’adulto e 40% per l’Under 14. Il pacchetto minimo prevede l’acquisto contestuale di almeno 2 biglietti (pacchetto minimo obbligatorio 1 Adulto + 1 Under 14).

ALTRE RIDUZIONI

Ridotto Disabili o Invalidi 100% con accompagnatore: questa tipologia di biglietti è acquistabile esclusivamente presso gli AS Roma Store e il Call Center AS Roma.

PROMOZIONI APPLICATE

PROMO ABBONATI SERIE A E UEL – solo online: per tutto il periodo di vendita, gli abbonati di Serie A e Uefa Europa League potranno acquistare i biglietti usufruendo di un prezzo speciale scontato del 20% su tutti i settori standard disponibili. Esclusivamente online sarà sufficiente inserire nella scheda anagrafica il proprio PNR o n° abbonamento per validare la tariffa ridotta

MODALITA’ E LIMITAZIONI

Per acquistare biglietti presso i punti vendita è obbligatorio esibire un valido documento d’identità da parte dell’acquirente. Per eventuali altri intestatari è sufficiente una fotocopia del documento.

Potranno essere acquistati massimo 4 biglietti a persona.

Tribuna Tevere riservata esclusivamente ai tifosi della AS Roma. La vendita sarà gestita attraverso i canali asroma.com, AS Roma Store e Call Center AS Roma.

I settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest, Distinti Nord Est e Tribuna Monte Mario Nord (ingressi 2BC, 2BD, 4BD, 4BS, 4AD, 4AS) sono riservati ai tifosi della SS Lazio. Le modalità di vendita saranno comunicate dalla stessa società attraverso i propri canali ufficiali.

Sarà consentito il cambio utilizzatore ai soli biglietti a tariffa “Intero” e “Accompagnatori disabili”. La procedura è attiva fino ad 1h prima del calcio d’inizio.

Tutti i biglietti acquistati a tariffa ridotta non potranno usufruire della procedura di cambio utilizzatore.

TAGLIANDI SEGNAPOSTO ABBONATI CURVA NORD

Gli abbonati campionato AS Roma di curva nord per la stagione 19/20, saranno autorizzati ad accedere nel settore di Tribuna Tevere secondo le seguenti modalità: