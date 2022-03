Roma-Lazio, in Sud partono gli “olè” al 45′: Mourinho si infuria coi tifosi

Il tecnico non concede cali di tensione nemmeno ai tifosi

La Roma migliore della stagione domina contro la Lazio e chiude il primo tempo in vantaggio 3-0. La Curva Sud, esaltata dalla prestazione della squadra, si lascia andare agli sfottò e parte con gli "olè" sui passaggi. José Mourinho non la prende bene, si gira verso i tifosi e gli chiede di smettere, con veemenza. Lo stesso fa Mancini, che platealmente si arrabbia. Con un tempo ancora da giocare non è il momento di abbassare la tensione. Nemmeno in curva. Lo Special One si era prima arrabbiato anche con i suoi giocatori, che dopo il terzo gol di Pellegrini avevano rallentato, lasciando l'iniziativa agli avversari.