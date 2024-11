Roma-Lazio, il derby torna in notturna dopo quasi 6 anni: data e orario

Il derby della Capitale, in programma il prossimo 5 gennaio, si disputerà in notturna con i tifosi per la prima volta dal marzo 2019

Il derby della Capitale, in programma il prossimo 5 gennaio, tornerà in notturna: è quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, che ha preannunciato che il match della diciannovesima giornata tra Roma e Lazio si disputerà alle 20:45. Un evento, quello della stracittadina in notturna, che non si registrava da quasi sei anni: l'ultima volta che giallorossi e biancocelesti si affrontarono di sera davanti ai propri tifosi risale al marzo 2019, in Coppa Italia. A onor del vero Roma e Lazio disputarono un derby serale anche in tempi più recenti, nel gennaio 2021, ma l'Olimpico era vuoto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Bologna-Roma (ventesima giornata) è in programma il 12 gennaio alle ore 18.