Roma-Lazio, i tifosi giallorossi si stringono alla squadra: domani alle 11 raduno a Trigoria

Il derby non è mai una partita come le altre. E i tifosi della Roma sono pronti a ricordarlo alla squadra. Domani alle 11 la parte più calda del tifo romanista si ritroverà davanti ai cancelli di Trigoria con le bandiere al vento per caricare gli uomini di Fonseca. Il club lascerà entrare i tifosi al campo “Di Bartolomei” così da poter trasmettere l’energia della Curva Sud ai giocatori. Domenica alle 18 il calcio d’inizio. L’ultima volta che i tifosi erano entrati dentro i cancelli del Bernardini per un derby era dicembre 2016. Il giorno dopo arrivò la vittoria dei giallorossi per 2-0.