Roma-Lazio, i convocati di Ranieri: assenti Ryan, Celik e Cristante

La Roma, domani alle 20:45, affronterà la Lazio all'Olimpico nel derby valido per la diciannovesima giornata di campionato. Ranieri, per la prima partita del 2025, dovrà fare i conti con le assenze di Ryan (problema al tendine), Celik (out per febbre) e Cristante (alle prese con la lesione ai legamenti della caviglia patita a dicembre contro l'Atalanta). Seconda chiamata, dunque, per De Marzi, estremo difensore classe 2007 della Primavera già convocato per la sfida contro il Milan. Ecco, quindi, la lista dei calciatori giallorossi a disposizione per la stracittadina di domani sera.