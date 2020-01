Roma-Lazio, i convocati di Inzaghi: assenti in quattro, ci sono Luis Alberto e Correa

Poche ore al derby della capitale. Alle 18 Roma e Lazio scenderanno in campo per sfidarsi nella stracittadina, importante anche per la classifica e la lotta Champions League. Tanti i giallorossi assenti per infortunio, Inzaghi invece deve fare i conti con quattro esclusioni forzate dalla lista dei convocati: Cataldi, Marusic, Lukaku e André Anderson. Recuperano definitivamente Luis Alberto e Correa. Ecco l’elenco completo pubblicato dal sito ufficiale della Lazio:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: D. Anderson, Berisha, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile