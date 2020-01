Roma-Lazio, giallo Var: scontro Kluivert-Patric, Calvarese concede rigore e poi ci ripensa

Derby non spettacolare, ma di certo molto intenso. Oltre alle grandi giocate e ai tanti errori, però, c’è spazio anche per gli episodi arbitrali. In particolare al 51′ Calvarese si rende protagonista di una situazione sicuramente dubbia. Palla in mezzo di Under dopo un numero da circo, Kluivert si inserisce da dietro ma viene atterrato da Patric: per l’arbitro è calcio di rigore. O almeno così è inizialmente, dal momento che interviene il Var: il direttore di gara viene richiamato all’on field review e dopo alcuni replay decide di annullare la decisione di assegnare il penalty per i giallorossi, che Pellegrini si stava preparando a battere. Probabilmente Calvarese reputa il difensore della Lazio non colpevole per il contatto con l’avversario: Kluivert arriva alle spalle, ma lo spagnolo sembra non vederlo e non agire per commettere volontariamente fallo. Il contatto c’è ed è netto, ma verosimilmente per direttore di gara Patric non poteva muoversi altrimenti.