Roma-Lazio, standing ovation dei compagni per Dzeko

I compagni di squadra del bosniaco hanno accolto l'uscita dal campo con applausi e abbracci

Una standing ovation emozionante per Dzeko. Il bonsiaco ha lasciato il campo per Mayoral tra gli applausi dei compagni di squadra, che dalla panchina si sono alzati in piedi per abbracciarlo. Il bomber numero 9 ha aperto il derby con un grande assist per la rete di Mkhitaryan e ha procurato l'espulsione di Acerbi. Ancora incerto è il suo futuro: inizialmente sembrava probabile il suo addio a fine stagione, anche se con l'arrivo di Mourinho le carte in tavola potrebbero cambiare. "Cosa c'era nella standing ovation? Non pensavamo al futuro ma alla gara di oggi - ha detto Edin a fine partita -. Mancini mi diceva che sembravo come contro l'Italia a Torino. Oggi dovevamo vincere, l'abbiamo fatto con sofferenza, abbiamo corso tutti. Ci portiamo questi tre punti per almeno una settimana. Oggi penso solo al presente".