Roma-Lazio, dopo Ibanez si fa male anche El Shaarawy

Al posto del brasiliano è subentrato Kumbulla

Continua la maledizione degli infortuni per la Roma. Ibanez lascia il campo al 37' nella partita con la Lazio per un fastidio al flessore destro. Al suo posto è entrato Kumbulla. Il difensore brasiliano probabilmente ha rimediato il problema muscolare nell'azione precedente alla sostituzione, quando Milinkovic-Savic si era inserito tra lui e Bruno Peres, provando il pallonetto verso Fuzato, finito fuori. Ancora una volta Fonseca è stato costretto alla sostituzione nel primo tempo. Nella ripresa è costretto ad uscire anche El Shaarawy per un problema muscolare. Oltre al Faraone anche Pellegrini lascia il campo. Durante la partita si toccava la coscia sinistra dove aveva già una fasciatura. Nel momento della sostituzione si è avvicinato al quarto uomo, che gli chiedeva di velocizzare il cambio, dicendo: "Ho male".